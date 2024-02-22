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Kocaeli'de korkunç cinayet: Komşusunu kalbinden vurdu

Kocaeli'de korkunç cinayet: Komşusunu kalbinden vurdu Aralarında husumet olduğu komşunu markette silahla kalbinden vuran şahıs için istenen ceza belli oldu. Duruşmada cinayet zanlısı için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi.