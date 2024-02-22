Kocaeli'de yaşanan silahlı saldırıda sanık için istenen ceza belli oldu.
22 Şubat 2022 yılında Derince ilçesinde bir süpermarkette alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı.
Silahlı saldırıda 44 yaşındaki Belfun Doğramacı kalbinden, eşi 39 yaşındaki Sevda Doğramacı ise kolundan vuruldu.
Hayatını kaybetti
Yaralılardan Belfun Doğramacı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Doğramacı'nın ölümüne sebep olan şüpheli Mustafa Ş. gözaltına aldı.
Husumetli oldukları ortaya çıktı
Yapılan incelemeler sonrasında öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş'nin 18 yaşındaki oğlu Batuhan'ın, Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.
Komşular arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıktı.
Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi
20 Şubat'ta Mustafa Ş.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Belfun Doğramacı'ya yönelik işlediği "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sevda Doğramacı'ya yönelik işlediği "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıca sanığın, "silah bulundurma suçundan" da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.
O anlar kamerada
Mustafa Ş.'nin markette husumetli komşularına silahla saldırdığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış