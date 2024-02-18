Kocaeli'de korkunç saldırı: Hamile kadını sopayla dövdüler, eşine kurşun yağdırdılar Evinin önünde silahlı saldıraya uğrayan şahıs ve sopayla dövülen 6 aylık hamile eşi ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

Kocaeli'de dehşete düşüren saldırı...

Olay, saat 18.15 sıralarında Gebze ilçesinde meydana geldi.

Silahlı saldıya uğradı

Evinin önündeki bankta oturan E.Ç. kendine çay getiren 6 aylık hamile eşi C.Ç. ile saldırıya uğradı.

Koşarak gelen Y.D. henüz bilinmeyen bir sebeple yanındaki tabancasını çıkartarak E.Ç'ye bir şarjör mermi sıktı.

Kanlar içinde kaldı

Mermilerin bacak ve karnına isabet ettiği E.Ç. kanlar içinde yere yığıldı.

Tabaca sesleri duyan Y.D.'nin kızı N.D. ile S.A. ve S.A isimli iki akrabası bölgeye geldi.

Hamile kadını sopayla dövdüler

S.A. ile S.A., 6 aylık hamile olan C.Ç.’yi yerde sopayla ve tekmeleyerek feci şekilde darp etti.

Çıkan arbedede Y.D. ile kızı N.D. aldığı darbelerle yaralandı.

Kavga güçlükle ayrıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çelik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga güçlükle dağıtıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., 6 aylık hamile eşi C.Ç., Y.D. ve kızı N.D. çevre hastanelere götürüldü.

S.A. ve S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, E.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saldırganın oğlunun boğularak öldüğü öğrenildi

Öte yandan, 14 Temmuz 2023 tarihinde Darıca Millet Bahçesi Plajı’nda meydana gelen olayda Y.D.'nin 13 yaşındaki oğlu Özgür Mert D. iki arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Av tüfeğiyle evine saldırdı

Olaydan, 10 gün sonra ise Y.D.'nin yakınları Özgür Mert’in kıyıda kalan kıyafetlerini yaktığı ve çocuğunu da alarak şehir dışına çıkmaya çalıştığını iddia ettikleri bir kişinin evine taş, sopa ve av tüfeğiyle saldırdı.

Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Polis ekipleri olayla geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)