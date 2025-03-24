Kocaeli'de kuaföre sokulan köpek müşteriye saldırdı

İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir erkek kuaföründe korku dolu anlar yaşandı....
Dükkana giren bir müşteri, yanında getirdiği köpeğini dükkandaki bir noktaya zincirledi.
Ancak müşteri tıraşa alındığı sırada köpek zincirini kopararak kuaförün alt katına doğru koştu.
MÜŞTERİYİ ISIRDI
Köpeğin hızla aşağı kata inmesiyle, orada tıraş olan müşteri ve kuaför elemanı paniğe kapıldı.
Berber korkuyla masanın üzerine çıkmaya çalışırken köpek, müşteriyi bacağından ısırdı.
O ANLAR KAMERADA
Alt kattaki kargaşa seslerini duyan sahibi, köpeği tutması ile olay son buldu.
Isırılan müşterinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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