Mossad’tan İran halkına çağrı: Nükleer faaliyetlere dair istihbarat verin

İran ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim sürerken, Mossad Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşılması için İran halkına çağrıda bulundu.
İsrail ile ABD ortaklığında İran’a yönelik askeri operasyonlar sürerken, İran karşı saldırılar yapmaya devam ediyor.
"BİLGİYE ERİŞİMİNİZ VARSA BİZİMLE KONUŞUN"
İsrail istihbarat servisi Mossad'dan ise İran halkına yönelik çarpıcı bir çağrı yapıldı.
Mossad’ın Farsça Telegram kanalından, "Nükleer endüstri alanında bilgiye erişiminiz varsa, bizimle konuşun.” ifadesi kullanıldı.
İRANLILARA GÜVENLİ KANAL ÜZERİNDEN İLETİŞİM ÇAĞRISI
İran’ın nükleer çalışmalarına ilişkin bilgi sızdıranların “geleceğinin güvende olacağını” öne süren paylaşımda, İranlılardan Mossad'la güvenli bir kanal üzerinden iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.
Mossad'ın İranlılara yönelik paylaşımı Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırının ardından yapıldı.
NATANZ'A SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberinde, Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırılarının “sığınak delici” bombalarla ABD savaş uçakları tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.