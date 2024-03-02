Kocaeli'de otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli alkollü çıktı Kocaeli İzmit'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde D-100 kara yolunun Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil ile A.C. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet devrildi.

Yola düşen motosiklet sürücüsü A.C. ve arkasındaki İ.P. isimli kadın yolcu yaralandı.

Otomobil kaza yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu belirlendi

Sağlık ekiplerince A.C. ve İ.P.'nin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan promil testinde sürücü A.C.'nin yasal sınırın üstünde alkollü olduğu tespit edildi.

Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)