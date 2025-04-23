Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuktan acı haber

İHA
18 Nisan'da Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta korkunç bir kaza meydana geldi.
Sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Minik Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan minik kız, bugün öğlen namazı sonrası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış