Kocaeli'de parktaki tartışmada göğsünden vuruldu

DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile H.Ş. parkta oturduğu sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu’na 3 el ateş etti.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Osmanoğlu ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

YARALI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Hasan Hüseyin Osmanoğlu doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Osmanoğlu’nun cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi.