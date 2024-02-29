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Kocaeli'de rastgele ateş açan alkollü şahıs faciaya neden oluyordu

Kocaeli'de rastgele ateş açan alkollü şahıs faciaya neden oluyordu Kocaeli'de alkollü şahıs tarafından caddede rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun bir dairenin mutfak kısmına isabet etti. Mutfakta kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçti.