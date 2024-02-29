Kocaeli'de rastgele ateş açan alkollü şahıs faciaya neden oluyordu

Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde İ.A. isimli şahıs bilinmeyen bir sebeple tabancayla rastgele etrafa ateş etti.
Tabanca sesleriyle irkilen ve uyanan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve bekçi ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler İ.A.'yı etkisiz hale getirdi.
İ.A.'nın alkollü olduğu tespit edilirken suç aleti tabancaya da el konuldu.
Gözaltına alınan İ.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Facia teğet geçti
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde karşı sokakta bulunan 3 katlı binanın 1. katındaki dairenin mutfak kısımdaki cama kurşunlardan birinin isabet ettiği tespit edildi.
O esnada mutfakta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.
Daire sakinleri konuya ilişkin şikayetçi oldu.
Olay yeri inceleme ekipleri dairede, sokakta ve caddede incelemelerde bulunurken caddede 10'a yakın boş ve dolu kovan olduğu görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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