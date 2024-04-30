Kocaeli'de şehir eşkıyaları gençleri önce korkuttu sonra saldırdı Magandaların önce korkutup sonra saldırarak küfürler savurduğu bir grup genç bu davranışlar karşısında neye uğradığını şaşırırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şehir magandaları halkın huzurunu bozmaya devam ediyor.

Görüntülerin adresi bu kez Kocaeli oldu.

İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslardan 2'si yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu.

Önce korkutup sonra saldırdılar

Şehir magandaları, korkuttukları gençlere küfür ve hakaretler savurdu.

Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı.

Saldırı anları kamerada

Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.

İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)