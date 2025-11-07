Kocaeli'de selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyonun altında kaldı: Hayatını kaybetti Gebze ilçesinde selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.’nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan Cesim Açık, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Göster Hızlı Özet Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cesim Açık, selam vermek istediği arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Açık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi ve sürücü S.A. gözaltına alındı.

Cesim Açık'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Gebze Kocatepe Camisi'nde toprağa verilecek. Kocaeli'de feci kaza... Kocaeli'nin Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.'nın kullandığı çöp kamyonunu fark etti. KAMYONUN ALTINDA KALDI Arkadaşına selam vermek isteyen Açık, yoldan geçen başka bir aracın önünden hızla geçip, kamyona yöneldi. Ancak Açık, bu sırada kamyonun altında kaldı. HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Cesim Açık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. ENGELLİ ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Cesim Açık'ın cenazesinin, yarın Gebze Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan sürücü S.A. ile Cesim Açık'ın birer engelli çocuklarının bulunduğu da belirtildi. S.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

