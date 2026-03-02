Katar, LNG üretimini durdurdu! Avrupa'da doğalgaz fiyatları

Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtilmişti.

Gelişmeler üzerine Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, iki tesisine yönelik askeri saldırılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini durdurduğunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Ras Laffan ve Mesaieed sanayi şehirlerinde QatarEnergy'e ait işletme tesislerine yönelik askeri saldırılar nedeniyle LNG ve bağlantılı ürünlerin üretiminin durdurulduğu belirtildi.

"GÜNCEL BİLGİLERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Açıklamada, QatarEnergy'nin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiği ve mevcut en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceği kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırdıktan sonra Avrupa'da doğalgazın zamlandığı dönemlerinin geri döndüğü belirtiliyor.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI YARI YARIYA ZAMLANDI

Katar'ın askeri saldırı sonrası LNG üretimini durdurmasıyla Avrupa doğalgaz fiyatları, bir günde yüzde 50 artarak 2022'den bu yana en büyük rallisini gerçekleştirdi.

Orta Doğu LNG'sinin ana alıcısı olan Asya ülkelerinin alternatif kaynaklara yönelmesi, Avrupa ile Asya arasında arz rekabetini ve fiyatları daha da yukarı çekti.

ENERJİ PİYASALARI KÜRESEL ŞOKTA

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a verdiği mülakatta İran'a yönelik bombardımanın önümüzdeki 4-5 hafta boyunca sürebileceğini ifade etmesi endişeyi sürükledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın felç olması ve askeri operasyonların haftalarca süreceğine dair açıklamalar, küresel enerji piyasalarını kalıcı bir fiyat şokuyla karşı karşıya bıraktı.

Amsterdam’da işlem gören Hollanda vadeli gaz fiyatları, megavatsaat başına 47,44 euroya kadar yükseldi.

GOLDMAN SACHS: FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın bir ay sürmesi durumunda Avrupa gaz fiyatlarının mevcut seviyelerin iki katına çıkabileceğini ya da yüzde 130 artabileceği uyarısında bulundu.

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’nden Mike Fulwood, bu durumu "2022'deki Rusya işgaline benzer bir şok" olarak nitelendirerek, Avrupa ve Asya’daki hükümet bütçeleri üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini belirtti.

DENİZ TAŞIMACILIĞININ RİSK PRİMİ ZİRVEDE

Sigorta şirketlerinin Basra Körfezi için "savaş riski" teminatını kaldırması, deniz taşımacılığındaki risk primlerini zirveye taşıdı.

Geçtiğimiz ay ılıman hava ve güçlü stoklar sayesinde yüzde 19 düşen gaz fiyatları, bu tek bir hamleyle tüm kazanımlarını geri vererek küresel ekonomiyi yeni bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya bıraktı.