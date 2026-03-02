Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

CHP'li belediyeler, rüşvet ve yolsuzlukla gündeme geliyor.

Birçok CHP'li belediye başkanı da bu nedenle tutuklu bulunuyor.

Son olarak Bolu'dan bir haber geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılan operasyonda 13 kişiyle birlikte cumartesi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"İCBAR SURETİYLE İRTİKAP"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN'LA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINANLAR

Tanju Özcan ile birlikte gözaltına alınan isimler ise Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin olarak açıklandı.

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TANJU ÖZCAN'A TUTUKLAMA TALEBİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Diğer şüpheliler için yurt dışına çıkış yasağı istendi.