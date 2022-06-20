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    Kocaeli’de Suriye uyruklu saldırgan, komiser yardımcısını vurdu

    Hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu şahıs, getirildiği polis merkezinde komiser yardımcısını vurdu. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 20.06.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:38
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    Kocaeli’de Suriye uyruklu saldırgan, komiser yardımcısını vurdu

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu A.T. (32), gece saatlerinde özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

    A.T., tedavisinin ardından işlemler için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

    Komiser yardımcısını vurdu

    İşlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak silahını aldı.

    Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti.

    Etkisiz hale getirildi

    Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı.

    Soruşturma sürüyor

    Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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