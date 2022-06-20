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- Kocaeli’de Suriye uyruklu saldırgan, komiser yardımcısını vurdu
Kocaeli’de Suriye uyruklu saldırgan, komiser yardımcısını vurdu
Hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu şahıs, getirildiği polis merkezinde komiser yardımcısını vurdu. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 20.06.2022 - 12:26
- Güncelleme : 20.06.2022 - 12:38
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu A.T. (32), gece saatlerinde özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.
A.T., tedavisinin ardından işlemler için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.
Komiser yardımcısını vurdu
İşlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak silahını aldı.
Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti.
Etkisiz hale getirildi
Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.