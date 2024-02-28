Kocaeli'de tehdit ettiği polise tekme attı, küfretti İzmit ilçesinde çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız eden şahıs, polise mukavemet gösterince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Küfürler savuran şahsın, tehdit ettiği polise tekme attığı anlar görüntülendi.

İHA

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde, ismi öğrenilemeyen bir şahıs iddiaya göre, çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız etti.

Polisler kaçan şahsı yakaladı

Bölgede devriye atan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri, durumu fark ederek harekete geçti. Trafik polislerini gören ve kaçmaya başlayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Polislere ve dini değerlere küfretti

Ekiplere mukavemet gösteren şahıs yere yatırılarak kelepçelendi. Daha sonra ayağa kaldırılan şahıs 'kelepçenin sıkı olduğunu’ öne sürerek trafik polislerine ve dini değerlere küfretti. Bir vatandaş ise etrafa küfürler savurmaya devam eden şahsın ağızını eliyle kapatmaya çalıştı.

"Kafayı vuracağım" dedi, polise tekme attı

Şahıs daha sonra kendini kelepçeleyen trafik polisini ‘kafayı vuracağım’ diyerek tehdit etti ardından polise tekme attı. Trafik polisi soğukkanlılığını korurken, şahıs sakinleşmesi için mağazaya sokuldu. Bölgeye gelen İzmit ilçesi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

O anlar kamerada

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısın ‘kafayı vuracağım’ diyerek tehdit ettiği trafik polisine tekme attığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)