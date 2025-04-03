Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yan yola bağlanan B.A. idaresindeki tırın dorsesindeki yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı yola düştü.

Tank, park halindeki bir otomobil ve cipe çarptı.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Araçlarda hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlandı.

TANK YOLDAN KALDIRILARAK TRAFİK AÇILDI

Tankın yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.