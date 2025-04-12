Kocaeli'de ucuz daire vaadiyle 12 kişiyi dolandırıp kaçtı

İHA

Kocaeli'de bir dolandırıcının pazarladığı sahte sahte vaatler, onlarca insanı mağdur etti....

Kocaeli'de müteahhit olduğunu iddia eden E.Ç., ev arayan insanlarla iletişime geçerek, başlamadığı bir projeyle vatandaşlardan daire vaadiyle büyük paralar aldı.

Ucuz daire vaadiye 12 kişiden yaklaşık 2,5 milyon TL toplayan şüpheli inşaatı yarım bırakıp ortadan kaybolunca durumdan şüphelenen vatandaşlar savcılığa başvurdu.

NE EVLERİNİ NE PARALARINI ALAMADILAR

Olayların ardından açılan davada sanık tutuksuz yargılanırken, mağdurlar ne evlerini ne de paralarını geri alamadıklarını belirtti.

Mağdurlardan bazılarının daire alabilmek için arabalarını sattığını, bir müştekinin ise sanığın SGK borçlarını dahi ödediği öğrenildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIYOR

Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç.'nin müteahhitlik yaparak çevresine güven sağladığı, ucuza daire sattığını söyleyerek vatandaşlardan para aldığı belirtildi. E.Ç.'nin 2018-2021 yılları arasında belediyeye herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı, aldığı paraları iade etmediği ve bu şekilde menfaat sağladığı kaydedildi.

Sanığın üzerine isnat edilen suçu işlediğinin ifade edildiği iddianamede, ayrıca bir müştekiden "kar payı" vaadiyle para aldığı, bazı kişilerden "ince işçilik" karşılığı para talep ettiği ancak hiçbir vaadini yerine getirmediği vurgulandı. E.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hazırlanan iddianame Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık E.Ç. ifadesinde suçlamaları reddederek, işlerin kötü gitmesi nedeniyle daireleri teslim edemediğini öne sürdü.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya müştekiler H.D., A.G., K.A. ve H.Ü. katılırken, sanık E.Ç. duruşmaya gelmedi.

"ZARARIM GİDERİLMEDİ"

Mağdur olduğunu söyleyen müşteki M.S.B., "Sanığın bana ev satacağı vaadi üzerine arabamı 50 bin TL'ye satıp toplam 140 bin TL kendisine ödeme yaptım. Bana satmayı vaat ettiği ev, o dönemin şartlarına göre 180 bin TL'ydi. Kârlı alışveriş olacağını düşünüp kabul ettim. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim" dedi.

Bir diğer mağdur H.Ü., "Sanığa 2 araç ve 250 bin TL verdim. Kendisi bana 3 daire verecekti ancak ne evi ne de parayı alamadım, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"85 BİN TL ÖDEME YAPTIM"

Ne parasını ne de evi alabildiğini söyleyen H.D., "Sanığa 60 bin ödeme yaptım. 160 bin TL'ye bana daire satacaktı. Ancak daireyi yarım bırakıp kaçtı, mağdur olduk" diye konuştu.

A.G. ise, "Sanık bana yeni yaptığı inşaatta daireyi satmayı taahhüt etti. Satacağı daireyi toplam 165 bin değerindeydi. Kendisine toplam 85 bin TL ödeme yaptım. Zararım giderilmedi" ifadelerini kullandı.

"SGK BORCUNU BİLE ÖDEDİM"

Müşteki K.A. da, "Sanığa 137 bin TL verdim. Ancak toplam alacağım sanığın SGK borçlarını da ödemek suretiyle 300 bin TL'ye ulaştı. Param iade edilmedi, şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, diğer mağdurların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.