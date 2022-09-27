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    Kocaeli’de yasak aşkı diri diri yakılan kadın: Kocamın haberi yoktu

    Yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından önce dövülen sonra da diri diri yakılan iş adamının cinayetine ilişkin 4 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede olay tarihinde yaşananlar anlatıldı.
    • 27.09.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:56
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    Kocaeli’de yasak aşkı diri diri yakılan kadın: Kocamın haberi yoktu

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz, 2002 yılında bir anda ortadan kayboldu.

    Polis ekiplerinin araştırması neticesinde bir ipucu bulunamadı.

    2020 yılında dosya yeniden incelenmeye başlandı.

    Diri diri yaktılar

    Yapılan incelemede Mustafa Yılmaz’ın yanında çalışan M.S. ile yasak aşk yaşadığı ve bu durumu öğrenen M.S.’nin kocası B.B’nin ise Kocaeli’ye geldiği belirlendi.

    Bu durum üzerine M.S.’nin 7 kişilik ailesinin, yanlarına 3 kişiyi de alarak Mustafa Yılmaz’ı kaçırdıkları, Körfez ilçesinde darbettikten sonra araca koyup diri diri yaktıkları, aracı da uçurumdan attıkları tespit edildi.

    Kocaeli’de yasak aşkı diri diri yakılan kadın: Kocamın haberi yoktu #1

    6 şüpheli tutuklandı

    Tespitin sonrasında M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı.

    Diğer şahıslardan 1’i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Kocaeli’de yasak aşkı diri diri yakılan kadın: Kocamın haberi yoktu #2

    Baba ve amca öldü

    Dava sürecinde M.S.’nin babası S.S. ve amcası A.S. vefat etti.

    ’Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan yargılanan sanıkların, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

    Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanık R.S., N.T., İ.K. O.K. hazır bulunurken, zorla getirilme kararı olan M.S. SEGBİS ile katıldı.

    Kocaeli’de yasak aşkı diri diri yakılan kadın: Kocamın haberi yoktu #3

    “Eşimin ilişkimden haberi yoktu”

    Tanık olarak dinlenen M.S., “Yıllar önce Mustafa Yılmaz’ın yanında sekreter olarak 8 ay çalıştım. Bu çalıştığım dönemde kendisiyle gönül ilişkisi yaşadım. O dönemde B.B. ile evliydim. Eşimin ilişkimden haberi yoktu. B.B. beni döverek sokağa attı, ben de Mustafa’nın yanına gittim.

    İş yerinde bir gece tek başına kaldım. Bir gün sonra kızı iş yerine geldi ve Mustafa’ya ulaşamadığını söyledi. Biz de Mustafa’nın diğer ortağı olan Yusuf’u çağırdık. Onlar Mustafa’yı aramaya başladı.

    Kocaeli’de yasak aşkı diri diri yakılan kadın: Kocamın haberi yoktu #4

    “Dayak yiyen sindirilmiş bir kadın olduğum için…”

    Mustafa saat 20.00 sıralarında ortağı Yusuf’u arayarak ona, ’M.S.’yi otogara götür, biletini kes ve ailesinin yanına gönder’ dedi. Bu konuşmayı duydum. Yusuf da beni otogara götürdü, biletimi vererek yanımdan ayrıldı. Ben otogardayken bir süre sonra N.T. isimli şahıs yanıma gelerek belime silah dayadı. Beni arabasına bindirerek ailemin yanına Ankara’ya götürdü.

    Dayak yiyen sindirilmiş bir kadın olduğum için N.T. bana silah doğrultunca yardım isteyemedim, korktum. N.T. beni amcam A.S.’ye teslim etti. Amcam A.S.’nin yanında oğlu R.S. de vardı. Daha sonra direkt jandarmaya giderek kayıp ihbarıma karşı ifade verdim, kayıp olmadığımı söyledim.” dedi.

    Kocaeli’de yasak aşkı diri diri yakılan kadın: Kocamın haberi yoktu #5

    “Beni eve bıraktığı için silah çekmiş”

    M.S., “Olay tarihinde eşim B.B. alkol aldığı için sebepsizce beni darbetmişti. Mustafa ile olan ilişkimi öğrenip darbetmiş değildir. Biz iş yerinde 2 sekreterdik. Mustafa ikimizi de eve bırakırdı. Bir seferinde Mustafa bizi eve bıraktıktan sonra O.K. ile karşılaşmış. O.K., Mustafa’ya ’Kendileri eve gelemiyorlar mı, sen niye getiriyorsun?’ diye silah çekmiş.

    Bu olayı Mustafa bize anlatmıştı. O.K. benim komşumdu. O.K benimle gönül ilişkisi kurmak istemişti ancak ben reddetmiştim. Mustafa’yı en son gördüğümde bana babamın onu aradığını, onunla konuşup daha sonra toplantıya gireceğini söylemişti. Ben Ankara’ya gittikten sonra telefonum olmaması sebebiyle Mustafa ile bir daha iletişim kuramadım.” diye konuştu.

    Kocaeli’de yasak aşkı diri diri yakılan kadın: Kocamın haberi yoktu #6

    Tahliye ve beraat istediler

    İHA’nın haberine göre sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

    Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.


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