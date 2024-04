Bu ülkelere giderken bir kez daha düşünün! İşte, seri katillerin en çok görüldüğü ülkeler… Günümüzde birçok kişi tatil planlarını yurt dışı gezileri olarak yapar. Yurt dışına seyahatler bu denli artmışken seri katillerin en çok bulunduğu ülkeleri de söylemeden geçmek olmaz. İşte, en çok seri katilin yaşadığı o ülkeler…

ensonhaber.com

Toplumdaki endişe ve korkunun en büyük sebebi olabilecek konumda olan seri katiller yaşamın olduğu her yerde bulanabilirler. Cinayetleri tekrarlayan bir şekilde işleyen bu suçlular çoğu kişinin asla karşılaşmak istemeyeceği kimselerdir.

Her ülkede sıklıkla işlenen suç türleri farklılık gösterir. Ancak öyle ülkeler vardır ki özellikle de bu tür suçların daha sık işlendiği görülür.

Tam da bu noktada tatil planlarınızı yaparken yurt dışı gezilerinizdeki o ülkeleri rotanızdan çıkartmanız bu tür suçlu kişilerle karşılaşma oranınızı iyiden iyiye düşürecektir.

Her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleri ve suç profil uzmanları, bu suçluları tespit etmek ve toplumu korumak için büyük bir çaba gösteriyor olsa da o ülkelerde ki suç oranları şaşılmayacak türden değil.

İşte dünyanın en ürkütücü 3 ülkesi...

Belize: 100.000 kişi başına yaklaşık 45 cinayet gibi büyük bir cinayet oranı olan Belize'yi dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biridir.

Honduras: Gezilmeye değer ülkeler arasında yer alan Honduras dünyadaki tüm ülkelerin en yüksek cinayet oranına sahiptir. 100.000 kişi başına 90,4 ortalama oranı, bu ülkede, hemen hemen her 1.000'inci kişinin öldüğü anlamına gelir.

Venezüella: Her ne kadar doğasıyla gezilip görülmeye değer ülkeler arasında olsa da aynı zamanda çok sayıda cinayetlere sahip bir ülke olarak da bilinir. Bu ülke de her yıl, 50 kişi öldürülüyor ve bu sayı son on yılda sürekli olarak artıyor.