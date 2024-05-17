Kocaeli'de yolu kapatan müteahhit, sürücülere sıkıntı yaşattı
İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde iddiaya göre müteahhit İlimtepe çıkış yolunu kapattı.

Kamyonları toprakla dolduran müteahhit, yolun tamamını kapattı.

Sürücüler evlerine giremedi, jandarma müteahhide ceza yazdı

Araçları ile evlerine gitmeye çalışan sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşırarak çıkış yolu bulamadıkları için geri dönmek zorunda kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan cezai işlem sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)