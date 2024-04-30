Kocaeli'den çaldıkları minibüsle İstanbul'da yakalandılar

İHA
19 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hyundai marka minibüs çalındı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Tespit edildiler, İstanbul'da yakalandılar
Ekiplerin araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların H.B. ve S.E. oldukları, çaldıkları aracı İstanbul'a götürdükleri tespit edildi.
Polisin operasyonu neticesinde olayı gerçekleştiren H.B., Körfez ilçesinde, S.E. ise İstanbul'da çalınan minibüsle birlikte yakalandı.
İkisi de tutuklandı
Minibüs sahibine teslim edilirken 2 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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