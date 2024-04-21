Kolbastı oyununu tanıtan sanatçı İsmail Yazıcıoğlu hayatı kaybetti Trabzon'da ünlenen Kolbastı oyununu dünyaya tanıtan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu'nun hayatını yitirdiği öğrenildi.

İHA

Karadeniz denince, akıllara gelenlerden biri de hızlı ritmi ve kendine özgü temposuyla "Kolbastı" oluyor.

"Kolbastı" Türkiye'nin literatürüne yeni girmesine rağmen hikayesi ile Trabzon'un simgelerinden birisi haline geldi.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki tanıtımlarda da adından sık sık söz eden oyunun tanınmasında katkıları olan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu ise hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdi

Türkiye’de bir dönem popüler olan kolbastı oyununu bulanlar arasında adı geçen 76 yaşındaki ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

Cenaze töreni yarın Akçaabat ilçesinde

Kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden ses sanatçısı Yazıcıoğlu, yarın Akçaabat ilçesindeki Akçakale Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Yazıcıoğlu kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)