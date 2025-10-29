Konya'da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 3 gözaltı

- Konya'da sanayi sitesinde meydana gelen silahlı saldırıda 12 kişi hafif yaralandı.
- Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
- Yaralıların durumu iyi olup soruşturma devam ediyor.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Anadolu Sanayi Sitesi'nin yakınından otomobille geçen 3 kişi ile oto boyama atölyesindekiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Olay yerinden ayrılan 3 şüpheli, bu kez pompalı tüfekle geri döndü.
KURŞUNLAR 12 KİŞİYE İSABET ETTİ
Otomobilden atölyeye ateş açıldı.
Saçmaların iş yerinde bulunanlar ve sokaktan geçenlere isabetiyle 12 kişi yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis olaya karışan 3 şüpheliyi suç aleti pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı.
Öte yandan çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.