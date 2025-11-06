Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya’nın Beyşehir ilçesi ile Antalya’yı birbirine bağlayan karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

VİRAJDA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Üstünler yol ayrımı yakınlarındaki virajlı bölgede A.A. (37) idaresindeki 42 AHV 984 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.K. (39) yönetimindeki 07 BED 467 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 07 BED 467 plakalı araçta bulunan Zeliha K. (52)’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçlardan çıkarılan sürücüler A.A. ve İ.K. ile yolcu E.K. (55) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.K. ve E.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Zeliha K.’nin cenazesi morga kaldırılırken, karayolunda ulaşım bir süre alternatif güzergâhlardan sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.