Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber
Konya'nın Akşehir ilçesinde tren garı kavşağında Hakan Karapınar'ın kullandığı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki tıra çarptı.
Ardından Semih Çapraz yönetimindeki tır, Hakan Karapınar idaresindeki tıra, Nedim Kılıç idaresindeki tır da önünde seyreden Semih Çapraz'ın kullandığı tıra vurdu.
Olay yerinde can verdi
Kazada sürücü Nedim Kılıç, tırın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri Nedim Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.
Kazada yaralanan tır sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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