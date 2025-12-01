Konya'da 5 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Berk'in cansız bedenine ulaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aileyi yıkan haber...

Üzümlü Mahallesi’nde oturan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı.

Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı.

İHA VE DRONE'LAR KULLANILDI

Aramalarda drone ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı.

Berk İvacık’ın cep telefonundan birkaç kez Üzümlü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığı belirlendi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarının 5’inci gününde İvacık’ın, oturduğu mahalleye yakın bir noktada ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Berk İvacık’ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak.

İvacık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.