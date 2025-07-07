Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Ilgın ilçesi Afyonkarahisar kara yolunda Ercan Öncel yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole inerken ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada 46 yaşındaki sürücü Ercan Öncel öldü, yanındaki Emel Öncel (50) ve Fadime Hazal Davras (9) yaralandı.
Ambulanslarla Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Konya'daki hastaneye sevk edildi.
Ercan Öncel'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.