Konya'da araç sürerken saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi

İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kanlı bir saldırı yaşandı. Bugün saat 17.00 sıralarında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde 22 yaşındaki Cenap Aslan, 42 B 9851 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi Serdar G.'nin silahlı saldırısına uğradı.

KAZA YAPARAK DURAN ARAÇTAKİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Serdar G., elindeki tüfekle Aslan'a ateş açarken, saçmaların isabet ettiği genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerinin önündeki tarım makinelerine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay sonrası hızla kaçan saldırgan, polis ekiplerinin titiz takibiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.