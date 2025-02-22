Konya'da askeri araca cam yüklü kamyon çarptı: 1 yaralı

İHA
Konya'nın Karapınar ilçesinde H.G. idaresindeki cam yüklü kamyon, yol kenarında arıza nedeniyle duran askeri araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyon, şarampole düşerek bir ağaca vurup durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kamyonda sıkışan sürücü H.G., itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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