Konya'da baba ve kızına silahlı saldırı: 1 ölü

Konya'nın Meram ilçesinde akşam saatlerinde akrabalarını ziyaret etmek için Alakova Mahallesi'ne gelen Abdullah Sarıbaş, sokakta husumetlisi Selamet L. ile karşılaştı.
İkili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
HUSUMETLİSİNİ VE KIZINI VURDU
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Selamet L., av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti.
Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı.
Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı.
A.S.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YAKALANDI
Diğer yandan çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.'yi saklandığı evde yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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