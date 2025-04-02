Konya'da baba ve kızına silahlı saldırı: 1 ölü
DHA

Konya'nın Meram ilçesinde akşam saatlerinde akrabalarını ziyaret etmek için Alakova Mahallesi'ne gelen Abdullah Sarıbaş, sokakta husumetlisi Selamet L. ile karşılaştı.

İkili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

HUSUMETLİSİNİ VE KIZINI VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Selamet L., av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti.

Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı.

A.S.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Diğer yandan çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.'yi saklandığı evde yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir