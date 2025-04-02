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Konya'da baba ve kızına silahlı saldırı: 1 ölü

Konya'da baba ve kızına silahlı saldırı: 1 ölü Meram ilçesinde bayram ziyareti sırasında husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba Abdullah Sarıbaş hayatını kaybederken, kızı A.S. ise yaralandı. Saldırgan kısa süre içinde yakalandı.