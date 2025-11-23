Abone ol: Google News

Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 23:28
Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
  • Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mahmud El Muhammed hayatını kaybetti.
  • Olay sonrası M.K. polis tarafından gözaltına alındı.
  • Soruşturma başlatıldı.

Konya'da saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Kılıçarslan Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle yaşı küçük olan M.K., bıçakla yabancı uyruklu Mahmud El Muhammed ‘i (17) göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Mahmud El Muhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri