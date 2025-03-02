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DHA

Konya'nın Taşkent ilçesi Çetmi Mahallesi Ayı Boğazı mevkiinde bulunan Çetmi Şelalesi, hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düşünce dondu.

Şelalede oluşan buz sarkıtları, görenleri hayran bıraktı.

"BÖYLE SOĞUK BİR KIŞ GÖRMEDİK"

Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman ve Kasım Tekeli, buz tutan şelaleyi fotoğrafladı. Hasan Hüseyin Kahriman, “Buraya gezmeye geldiğimizde şelaleyi buz tutmuş olarak gördük. Böyle soğuk bir kış görmedik. Farklı bir görsel oluşturmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim.” dedi.