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İHA

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan apartmanın 2. katındaki dairede olay tarihinde 14 yaşında olan H.A., olaydan 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A.’nın yanına bırakıldı.

H.A., gece saatlerinde evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A.'yı bıçakla yaralayarak evden kaçtı.

İdris A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BOKS DA YAPAYIM MI"

8 yıldır boks eğitimi aldığı öğrenilen şüpheli H.A., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüpheli torun, sağlık raporu için getirildiği Konya Numune Hastanesi'nde, kendini görüntüleyen gazeteciler nedenini sorması üzerine, boks hareketi yaparak "Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana." diye cevap verdi.

"İSTEYEREK YAPMADIM"

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, "İsteyerek yapmadım, farkında değildim." dediği öğrenildi.

Şüpheli torun H.A., olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada H.A. hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Dede İdris A. yargılama aşamasında torunundan şikayetçi olmadığını söylerken H.A., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Devam eden davada torun H.A., son kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, H.A.'yı 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan olay tarihinde yaşının küçük olması ve 'iyi hal' indirimi de uygulayıp 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.