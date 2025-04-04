Konya’da dünür cinayeti: 2 ölü

İHA

Konya'da çifte cinayet...

Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne otomobiliyle gelen Osman Uyar, dünürü olduğu öğrenilen Mehmet Özbahar'a ait iş yerine girdi.

DÜNÜRÜNÜ VURDU

Uyar, içeride dünürü Mehmet Özbahar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Uyar tartıştığı Mehmet Özbahar'ı tabancayla vurup iş yerinden çıktı.

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar'ın oğlu A.M.Ö. da iş yerinden çıkan kayınpederi Osman Uyar'ı otomobilin içerisindeyken ateş ederek vurdu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Ekiplerin müdahale ettiği Özbahar ve Uyar olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö. suç aleti tabanca ile polise teslim oldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.