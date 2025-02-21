DHA
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda, silah sesleri yükseldi.
Okulda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K. tarafından okulda silahlı saldırıya uğradı.
3 EL ATEŞ ETTİ
3 kurşunun saplandığı Güçlü; sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN FİRARDA
Kanlar içinde kalan Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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