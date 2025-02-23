Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında eve alkollü gelen galerici Ömer Ç. ile eşi Şerife Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Şerife Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Ç.'yi bıçakladı.
HAPİSTEN 10 GÜN ÖNCE ÇIKTI
Ömer Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
KATİL EŞ GÖZLATINA ALINDI
Şerife Ç. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ömer Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
13 YAŞINDAKİ KIZI ODASINDAYMIŞ
Şerife Ç.'nin tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi.
Ömer Ç.'nin gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra Şerife Ç.'ye psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü.
Şerife Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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