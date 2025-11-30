Konya'da feci kaza: Otomobil şarampole uçtu

- Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil şarampole uçtu.
Konya’nın Akşehir ile Engilli beldesi arasındaki yolda, feci bir kaza meydana geldi.
Kazada 82 yaşındaki Ali Fidan, idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
Bunun üzerine otomobil şarampole takla attı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Ali Fidan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.