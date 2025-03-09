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DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki özel bir genetik kliniği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edildi.

CİMER’e yapılan şikayette yer alan iddialar ise kan dondurdu.

"GEN TEDAVİSİ ADI ALTINDA 12 BİN DOLAR İSTİYORLAR"

Yetkilere yapılan şikayet metninde, ‘Klinikte, MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yapılıyor. Kök hücre tedavisini, kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret isteniyor.

"HAYVAN KANIYLA DENEY YAPILIYOR"

Tedaviyi kabul eden hastalardan ise elden ve kredi kartından ekstra yüzde 10 KDV oranı alınıyor. Sözde kök hücre tedavisinde hastalara ‘izotonik solüsyon’ enjekte ediliyor. Kliniğin bodrum katındaki laboratuvarda hayvan kanlarıyla deney yapılıyor.’ denildi.

MÜHÜRLENDİ

Şikayetin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri genetik kliniğine baskın yaptı.

Ekipler, kliniğin laboratuvar olarak kullanıldığı iddia edilen bodrum katta kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, laboratuvarı mühürledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.