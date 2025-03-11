Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Konya merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, 4 gündür evine gitmeyen 19 yaşındaki Oktay Doğan, ailesi tarafından aranmaya başladı.

Bunun üzerine aile üyelerinden bir kişi sokak üzerinde bulunan inşaatın bodrumuna baktı.

Burada Oktay Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENEMESİ İÇİN KONYA ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, Doğan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından ölüm nedenin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan, Oktay Doğan'ın olayın yaşandığı inşaatın bodrumunda uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.