Konya'da ikinci kez seçilen muhtar, mazbatasını alamadan kalbine yenik düştü Hüyük ilçesinde, ikinci kez seçilen 49 yaşındaki mahalle muhtarı, mazbatasını alamadan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA

Yerel seçim süreci tamamlandı...

Konya'nın Hüyük ilçesi Ulupınar Mahallesi’nde 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde 49 yaşındaki Ayhan Küçükyılmaz ikinci kez muhtarlığa seçildi.

Kalp krizi geçirdi

Seçimlerin ardından Küçükyılmaz, ilçe merkezindeki kendisine ait iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayhan Küçükyılmaz, Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Ayhan Küçükyılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İkinci kez seçilmişti

2019 yılında mahallesinde muhtar seçilen Küçükyılmaz, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde de yeniden aday olmuş ve ikinci kez seçilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)