Zorbalıktan dünya şampiyonluğu hedefine: Milli Muay Thai sporcusu Oğuz Yapıcı

ENSONHABER YOUTUBE KANALINDA OĞUZ YAPICI BELGESELİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2007 doğumlu ve 10 yıldır dövüş sporlarının içinde olan Oğuz Yapıcı, bu spora kendi isteğiyle değil ailesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Başlangıçta ringe çıkmaktan korktuğunu anlatan Yapıcı, çocukluk döneminde yaşadığı zorbalıkların da bu korkuda etkili olduğunu ifade etti.

"BU SPOR SAYESİNDE ÖZGÜVENİMİ BULDUM"

İlkokul yıllarında içine kapanık bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Yapıcı, “Haklı olsam bile özür dileyen biriydim. Sürekli zorbalığa uğruyordum. Bu spor sayesinde özgüvenimi kazandım ve kendimi buldum.” dedi.

Spor hayatına küçük yaşlarda başlayan Yapıcı, kick boks, tekvando, futbol ve farklı branşlarda da eğitim aldı.

KATILDIĞI İLK ŞAMPİYONADA ZAFERE ULAŞTI

Pandemi döneminde antrenman temposunu artırarak kariyerine yoğunlaştığını belirten genç sporcu, 2021 yılında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti.

Yapıcı, “Pandemi döneminde okul olmadığı için sabah akşam antrenman yapıyordum. Çok disiplinliydim. İlk Türkiye şampiyonluğumu 2021’de kazandım. O an yaşadığım heyecanı anlatmak mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞUN ARDINDAN MİLLİ FORMA GELDİ

Şampiyonluğun ardından milli takım kampına katılan ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giyen Yapıcı, her yıl üzerine koyarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Başarılarında antrenörü Mustafa Özkaran ve ailesinin büyük payı olduğunu vurgulayan milli sporcu, özellikle babasının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

HEDEF KOSOVA'DA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Bu yıl bir kez daha Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Oğuz Yapıcı, şimdi gözünü eylül ayında Kosovo’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na çevirdi.

En büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Yapıcı, “Şu an tek hedefim dünya şampiyonu olmak. O seviyeye geldiğimde kendime ‘Oğuz, sen olmuşsun’ diyebilirim.” dedi.

Gelecek planlarında yurt dışında dövüşmenin de önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Yapıcı, özellikle Thailand’daki üst düzey organizasyonlarda mücadele etmek istediğini ifade etti. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise Ultimate Fighting Championship hedefiyle MMA’ye geçmeyi düşündüğünü aktardı.

Türkiye’de dövüş sporlarında başarılı olmanın zorluklarına dikkat çeken Yapıcı, “Bu sporu Türkiye’de yapmak başlı başına büyük bir başarı. Çünkü destek daha çok futbola veriliyor. Ama ben ailemi, arkadaşlarımı ve bana inanan herkesi gururlandırmak istiyorum.” diye konuştu.