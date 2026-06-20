Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü komşu dehşeti kameraya yansıdı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Eldirek Mahallesi’nde 62 yaşındaki O.K., komşuları 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan, 40 yaşındaki eşi E.Ç. ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.’ye av tüfeğiyle ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Ramazan Çalışkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eşi ve kızı ise tedavi altına alındı.

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken saldırgan O.K., kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, küçük kızın evin kapısını kapattığı, bu sırada şüphelinin bağırarak küfrettiği ve ardından silahlı saldırının gerçekleştiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.