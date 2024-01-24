İHA
Konya'nın Karatay ilçesinde nabızlar yükseldi.
Sedirler Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun karşılaşması üzerine sözlü tartışma çıktı.
Kadınların da dahil olduğu 10 kişi birbirine girdi
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grup, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Araya girenler kavgayı ayırdı
Görüntülerde, iki grubun karşılaşması üzerine tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı ve taraflardan birinin yere düşmesi sonucu bir kişinin üzerinde yumruklarken diğer kişinin ise tekme attığı görülüyor.
Kavganın, yoldan geçen bir otomobilden inen 2 kişinin araya girmesiyle son bulduğu görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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