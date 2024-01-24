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Konya'da kadınlı erkekli grup birbirine girdi! O anlar kamerada...

Konya'da kadınlı erkekli grup birbirine girdi! O anlar kamerada... Daha önceden aralarında husumet bulunan yaklaşık 10 kişilik grubun sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.