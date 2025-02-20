İHA
Konya'da Karapınar-Ereğli kara yolundaki petrol istasyonundan çıkan M.K. idaresindeki kamyona Erol Uygun'un kullandığı otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Kısa sürede kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Erol Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin incelemelerinin ardından Uygun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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