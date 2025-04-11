Konya'da kaynak makinesi, tavuk çiftliğinde yangın çıkardı

DHA

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi’nde, bir tarım şirketine ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Saat 17.20 sıralarında, çiftlikte yürütülen tamir çalışmaları sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, kısa sürede yangına neden oldu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, ÇİFTLİĞİN BOŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kıvılcımların neden olduğu alevler hızla yayılarak çiftliğin büyük bölümünü sardı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Neyse ki, çiftliğin bir süredir boş olduğu ve içeride hayvan bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.