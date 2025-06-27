Konya'da kız isteme töreni sosyal medyada gündem oldu: Emniyet çalışma başlattı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 23 Haziran Pazartesi günü yaşanan olayda, kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yaktı.

Grubun kız evine yürüyerek gittiği o anlar, sosyal medyada ve basın organlarında kısa sürede yayıldı.

DAMAT ADAYI GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu.

Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

OLAYLI KIZ İSTEME MERASİMİNDE VERİLEN CEZALAR

Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili M.E.Ö. hakkında, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi.

DAMAT ADAYININ EHLİYETİ DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLMİŞ

Şahıslar, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi.

Damat adayı M.E.Ö.'nün, daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.