Konya'da kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

İHA
Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkiinde 40 yaşındaki İ.N. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Yan yatan kamyonun sürücüsü İ.N. ağır yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Yapılan tüm müdahaleye rağmen İ.N., hayatını kaybetti.
Yan yatan kamyon ise çekici marifeti ile olay yerinden kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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