Konya'da kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 ölü Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkiinde 40 yaşındaki İ.N. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yan yatan kamyonun sürücüsü İ.N. ağır yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Yapılan tüm müdahaleye rağmen İ.N., hayatını kaybetti.

Yan yatan kamyon ise çekici marifeti ile olay yerinden kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)