Konya'da müstakil evde yangın

Konya'nın Kulu ilçesi Yaraşlı Mahallesi'nde, M.Y.'ye ait 3 katlı müstakil evde bugün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek evi kontrol altına aldı ve alevleri söndürdü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın sırasında evde maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar yanan evi üzüntüyle izledi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.