Konya'da öldürülüp başı kesilmişti: Zanlı hakkında karar

Konya'nın Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

Olayda, 47 yaşındaki Özcan Karakaya'nın kullandığı tırın kupa kısmında yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda, şarampolde devrilen tırın kabin bölümünde şoför Özcan Karakaya'nın cesedi bulundu.

BAŞI KESİLMİŞ VAZİYETTE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Özcan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karakaya'nın yapılan otopsisinde; yangından önce başından tabancayla ateş edilip, öldürüldüğü ve kafasının kesildiği belirlendi.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay ile ilgili çalışma başlattı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde oturan Özcan Karakaya'nın, tır ile aynı mahallede oturan meslektaşı Şakir T.'yi yanına alıp, Kayseri'ye gittikleri, oradan aldıkları hurda malzeme ile tekrar Konya'ya dönmek üzere olduklarını belirledi.

Ekipler, Şakir T.'yi şüphe üzerine Karabağ Mahallesi'nde gözaltına aldı.

"KIZ KARDEŞİM HAKKINDA İLERİ GERİ, KÖTÜ KONUŞMA YAPTI"

Suçunu itiraf eden Şakir T., ilk ifadesinde, şöyle dedi:

Özcan Karakaya ile meslektaşız. Kayseri'den aldığımız hurda malzeme yüküyle Konya'ya dönüyorduk.



Kız kardeşim hakkında ileri geri, kötü konuşma yaptı. Ben de namus meselesi olduğu için öldürdüm. Kaza süsü vermek içinde tırı ateşe verip, Cihanbeyli'ye kaçtım.

Sağlık kontrolünün ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şakir T., işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.