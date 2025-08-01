Konya'da otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.
H.A. yönetimindeki 42 BDB 02 plakalı otomobil, Küçükavşar Mahallesi'nde su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEDE
Kazada yaralanan sürücü H.A. ile araçta bulunan S.U. ve B.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.