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DHA

Konya merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında 26 Şubat'ta saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Halil Çakmak, taburcu olan oğlu ve ailesiyle, yönetimindeki otomobille, Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıktı.

Ancak, hastane bahçesinde otomobildeki oksijen tüpü belirlenemeyen nedenle patlayıp alev aldı.

3 AYLIK BEBEK VE TEYZESİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti, annesi Fatma ve babası Halil Çakmak yaralandı.

İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralı çift, hastaneye kaldırıldı.

EŞİNİN VÜCUDUNDA 3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ DERECEDE YANIKLAR BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen Halil Çakmak taburcu oldu. Tedavisi süren eşi Fatma Çakmak'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü ve 4'üncü derecede yanıklar bulunduğu öğrenildi.

"'OKSİJEN TÜPÜYLE BEBEĞİ TABURCU EDEBİLİRİZ' DEDİLER"

Halil Çakmak, yaşadıklarını ve bebeğin ameliyat süreçlerini anlatarak, şöyle dedi:

Evlendikten 4 yıl sonra çocuk sahibi olmuştuk. Diyafram açıklığı olarak doğdu ve tedaviye başladık. Sonra organlarının da yerinin değiştirileceğini söylediler ve ameliyatla organlarının yerini değiştirdiler. 'Oksijen tüpüyle bebeği taburcu edebiliriz' dediler. O gün 89'uncu gündü.

"RAHMETLİ BALDIZIM O GÜN ÇOK GELMEK İSTEDİ"

Oksijen tüpünü arabaya yerleştirdim. Hastane otoparkından çıkarken, araba alev topuna döndü. Kendimi dışarı attım ve arka koltukta bulunan eşim, baldızım ve bebeğimizi kurtarmaya uğraştım. Rahmetli baldızım o gün çok gelmek istedi. Ben de "Akşam geleceğiz zaten gerek yok" dedim ama gelmeyi çok istedi. Yeğeni Mustafa'yı çok seviyordu.

"BİZ O GÜN İLK KEZ KUCAĞIMIZA ALDIK VE EVE DÖNÜYORDUK"

Doğumunun ardından bebeğin 3 ay boyunca hastanede olduğunu söyleyen Çakmak, şöyle konuştu:

Biz o gün ilk kez kucağımıza aldık eve dönüyorduk. Hastaneden çıkarken de fotoğraf çektirdik, 'Biz geliyoruz' diye ailemize gönderdik ama eve gitmek nasip olmadı. Keşke bu olay yaşanmasaydı ama demek ki Allah daha çok seviyormuş.

"BUNUN SORUMLUSU OLANLAR HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Patlamayla ilgili bilirkişi raporunu bekliyoruz. Bunun sorumlusu olanlar hakkında şikayetçi olacağım.



Ben bebeğimi, baldızımı kaybettim. Eşim yaralandı, 1 aydır hastanede tedavi görüyor. Sonuna kadar hakkımı arayacağım.

Öte yandan 3 aylık Mustafa'dan geriye, taburcu olup eve gitmek için yola çıktıkları sırada patlamanın yaşandığı otomobildeki fotoğraf kaldı.